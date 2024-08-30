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Васько (Рудик) Варвара Степановна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

04.12.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1836

Отец: Рудик Степан Максимович

Мать: Рудик Дарья Ивановна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.08.1859

Сын: Васько Тит Федорович

Отец ребёнка: Васько Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.05.1863

Дочь: Приходько (Васько) Гликерия Федоровна

Отец ребёнка: Васько Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.03.1866

Дочь: Охонько (Васько) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Васько Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.05.1868

Дочь: Рудик (Васько) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Васько Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1870

Дочь: Васько Ульяна Федоровна

Отец ребёнка: Васько Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.12.1872

Сын: Васько Наум Федорович

Отец ребёнка: Васько Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1874

Дочь: Васько Феодора Федоровна

Отец ребёнка: Васько Федор Иванович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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