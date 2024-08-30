Васько (Рудик) Варвара Степановна
Место рождения
Дата рождения04.12.1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1836
Отец: Рудик Степан Максимович
Мать: Рудик Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
23.08.1859
Сын: Васько Тит Федорович
Отец ребёнка: Васько Федор Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1863
Дочь: Приходько (Васько) Гликерия Федоровна
Отец ребёнка: Васько Федор Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1866
Дочь: Охонько (Васько) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Васько Федор Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1868
Дочь: Рудик (Васько) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Васько Федор Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1870
Дочь: Васько Ульяна Федоровна
Отец ребёнка: Васько Федор Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1872
Отец ребёнка: Васько Федор Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1874
Дочь: Васько Феодора Федоровна
Отец ребёнка: Васько Федор Иванович
Смерть
Неизвестно