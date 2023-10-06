Борисенко (Охонько) Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко (Охонько) Дарья Матвеевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1894

Отец: Охонько Матвей Степанович

Мать: Охонько Александра Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.05.1918

Муж: Борисенко Антон Федорович

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1918

Дочь: Борисенко Евгения Антоновна

Отец ребёнка: Борисенко Антон Федорович

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1919

Сын: Борисенко Иван Антонович

Отец ребёнка: Борисенко Антон Федорович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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