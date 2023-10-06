Борисенко (Охонько) Дарья Матвеевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1894
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
06.05.1918
Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1918
Дочь: Борисенко Евгения Антоновна
Отец ребёнка: Борисенко Антон Федорович
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1919
Отец ребёнка: Борисенко Антон Федорович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно