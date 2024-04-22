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Борисенко Антон Федорович

Место рождения

Паливода, Чернігівська область

Дата рождения

10.01.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1893

Отец: Борисенок Федор Никитич

Мать: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Бракосочетание
06.05.1918

Жена: Борисенко Дарья Матвеевна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1918

Дочь: Борисенко Евгения Антоновна

Мать ребёнка: Борисенко Дарья Матвеевна

Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1919

Сын: Борисенко Иван Антонович

Мать ребёнка: Борисенко Дарья Матвеевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Паливода, Чернігівська область
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