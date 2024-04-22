Борисенко Антон Федорович
Место рождения
Дата рождения10.01.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1893
Отец: Борисенок Федор Никитич
Бракосочетание
06.05.1918
Рождение ребёнка
24.12.1918
Дочь: Борисенко Евгения Антоновна
Мать ребёнка: Борисенко Дарья Матвеевна
Черниговское наместничество Российская империя
Рождение ребёнка
11.12.1919
Мать ребёнка: Борисенко Дарья Матвеевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно