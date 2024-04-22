Борисенко Степан Федорович
Место рождения
Дата рождения05.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1886
Отец: Борисенок Федор Никитич
Бракосочетание
22.10.1906
Рождение ребёнка
09.07.1907
Дочь: Борисенко Ольга Степановна
Мать ребёнка: Борисенко Мария Назаровна
Рождение ребёнка
03.10.1909
Дочь: Борисенко Надежда Степановна
Мать ребёнка: Борисенко Мария Назаровна
Рождение ребёнка
16.09.1911
Сын: Борисенко Михаил Степанович
Мать ребёнка: Борисенко Мария Назаровна
Рождение ребёнка
27.02.1914
Сын: Борисенко Василий Степанович
Мать ребёнка: Борисенко Мария Назаровна
Смерть
Неизвестно