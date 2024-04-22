Борисенко Степан Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисенко Степан Федорович

Борисенко Степан Федорович

Место рождения

Паливода, Чернігівська область

Дата рождения

05.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1886

Отец: Борисенок Федор Никитич

Мать: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Бракосочетание
22.10.1906

Жена: Борисенко Мария Назаровна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1907

Дочь: Борисенко Ольга Степановна

Мать ребёнка: Борисенко Мария Назаровна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1909

Дочь: Борисенко Надежда Степановна

Мать ребёнка: Борисенко Мария Назаровна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.09.1911

Сын: Борисенко Михаил Степанович

Мать ребёнка: Борисенко Мария Назаровна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1914

Сын: Борисенко Василий Степанович

Мать ребёнка: Борисенко Мария Назаровна

Паливода, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close