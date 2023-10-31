Борисенко (Глина) Мария Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.10.1906
Рождение ребёнка
09.07.1907
Дочь: Борисенко Ольга Степановна
Отец ребёнка: Борисенко Степан Федорович
Рождение ребёнка
03.10.1909
Дочь: Борисенко Надежда Степановна
Отец ребёнка: Борисенко Степан Федорович
Рождение ребёнка
16.09.1911
Сын: Борисенко Михаил Степанович
Отец ребёнка: Борисенко Степан Федорович
Рождение ребёнка
27.02.1914
Сын: Борисенко Василий Степанович
Отец ребёнка: Борисенко Степан Федорович
Смерть
Неизвестно