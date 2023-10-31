Борисенко (Глина) Мария Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко (Глина) Мария Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1906

Муж: Борисенко Степан Федорович

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.07.1907

Дочь: Борисенко Ольга Степановна

Отец ребёнка: Борисенко Степан Федорович

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1909

Дочь: Борисенко Надежда Степановна

Отец ребёнка: Борисенко Степан Федорович

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.09.1911

Сын: Борисенко Михаил Степанович

Отец ребёнка: Борисенко Степан Федорович

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.02.1914

Сын: Борисенко Василий Степанович

Отец ребёнка: Борисенко Степан Федорович

Паливода, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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