Борисенок Федор Никитич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Борисенко Никита Федорович
Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна
Сын: Борисенко Степан Федорович
Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна
Дочь: Борисенко Елисавета Федоровна
Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна
Дочь: Борисенко Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна
Сын: Борисенко Антон Федорович
Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна
Сын: Борисенко Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна
Дочь: Дынька Ксения Федоровна
Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна
Дочь: Борисенко Елена Федоровна
Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна
Сын: Борисенко Гавриил Федорович
Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна
Дочь: Глиняная Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна
Сын: Борисенко Макарий Федорович
Сын: Борисенко Василий Федорович
Дочь: Борисенко Александра Федоровна
Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна
Сын: Борисенко Павел Федорович
Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна