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Борисенок Федор Никитич

Место рождения

Паливода, Чернігівська область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1884

Сын: Борисенко Никита Федорович

Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.08.1886

Сын: Борисенко Степан Федорович

Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.09.1888

Дочь: Борисенко Елисавета Федоровна

Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1890

Дочь: Борисенко Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1893

Сын: Борисенко Антон Федорович

Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.11.1894

Сын: Борисенко Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.12.1895

Дочь: Дынька Ксения Федоровна

Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.05.1898

Дочь: Борисенко Елена Федоровна

Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.03.1900

Сын: Борисенко Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1901

Дочь: Глиняная Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1904

Сын: Борисенко Макарий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.04.1906

Сын: Борисенко Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.04.1908

Дочь: Борисенко Александра Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1910

Сын: Борисенко Иван Федорович

Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.02.1912

Сын: Борисенко Павел Федорович

Мать ребёнка: Борисенок Марфа Антоновна

Паливода, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисенок Марфа Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин- собственник хутора Паливоды
Смерть
Неизвестно
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