Охонько (Сурмачевская) Анна Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охонько (Сурмачевская) Анна Назаровна

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

25.07.1862

Дата смерти

25.10.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1862

Отец: Сурмачевский Назарий

Мать: Сурмачевская Анна Семеновна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
02.02.1883

Муж: Рудик Евстафий Петрович

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
04.05.1884

Муж: Охонько Роман Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Охонько Федот Романович

Отец ребёнка: Охонько Роман Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.06.1888

Дочь: Охонько Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Охонько Роман Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.01.1890

Сын: Охонько Петр Романович

Отец ребёнка: Охонько Роман Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1894

Дочь: Матрона Романовна

Отец ребёнка: Охонько Роман Степанович

Липовый Рог, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка-собственница
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.10.1907
Черниговская губерния, Российская империя
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