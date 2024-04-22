Охонько (Сурмачевская) Анна Назаровна
Место рождения
Дата рождения25.07.1862
Дата смерти25.10.1907
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1862
Отец: Сурмачевский Назарий
Бракосочетание
02.02.1883
Бракосочетание
04.05.1884
Рождение ребёнка
01.03.1886
Отец ребёнка: Охонько Роман Степанович
Рождение ребёнка
30.06.1888
Дочь: Охонько Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Охонько Роман Степанович
Рождение ребёнка
31.01.1890
Отец ребёнка: Охонько Роман Степанович
Рождение ребёнка
09.11.1894
Дочь: Матрона Романовна
Отец ребёнка: Охонько Роман Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка-собственница
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
25.10.1907
Черниговская губерния, Российская империя