Сурмачевская Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурмачевская Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1860

Дочь: Черевко Мелания Назаровна

Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1862

Дочь: Охонько Анна Назаровна

Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1864

Дочь: Сурмачевская Ефросиния Назаровна

Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.11.1866

Дочь: Сурмачевская Стефанида Назаровна

Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.02.1868

Дочь: Сурмачевская Марина Назаровна

Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.11.1870

Дочь: Кургак Екатерина Назаровна

Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.09.1872

Дочь: Шульга Марфа Назаровна

Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.02.1875

Дочь: Бутенко Христина Назаровна

Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.05.1877

Дочь: Сурмачевская Пелагея Назаровна

Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.06.1879

Сын: Сурмачевский Яков Назарович

Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий

Кунашовка, Чернігівська область
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