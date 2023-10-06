Сурмачевская Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.12.1860
Дочь: Черевко Мелания Назаровна
Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий
Рождение ребёнка
25.07.1862
Дочь: Охонько Анна Назаровна
Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий
Рождение ребёнка
25.09.1864
Дочь: Сурмачевская Ефросиния Назаровна
Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий
Рождение ребёнка
18.11.1866
Дочь: Сурмачевская Стефанида Назаровна
Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий
Рождение ребёнка
23.02.1868
Дочь: Сурмачевская Марина Назаровна
Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий
Рождение ребёнка
30.11.1870
Дочь: Кургак Екатерина Назаровна
Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий
Рождение ребёнка
06.09.1872
Дочь: Шульга Марфа Назаровна
Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий
Рождение ребёнка
15.02.1875
Дочь: Бутенко Христина Назаровна
Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий
Рождение ребёнка
10.05.1877
Дочь: Сурмачевская Пелагея Назаровна
Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий
Рождение ребёнка
30.06.1879
Сын: Сурмачевский Яков Назарович
Отец ребёнка: Сурмачевский Назарий