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Евтушенко Иван Федотович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

04.12.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1877

Отец: Евтушенко Федот Иванович

Мать: Евтушенко Стефанида Диомидовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
11.01.1904

Жена: Евтушенко Елена Степановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.08.1904

Сын: Евтушенко Леонтий Иванович

Мать ребёнка: Евтушенко Елена Степановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.01.1906

Сын: Евтушенко Феодосий Иванович

Мать ребёнка: Евтушенко Елена Степановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1909

Сын: Евтушенко Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Евтушенко Елена Степановна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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