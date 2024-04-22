Евтушенко Иван Федотович
Место рождения
Дата рождения04.12.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1877
Бракосочетание
11.01.1904
Рождение ребёнка
08.08.1904
Сын: Евтушенко Леонтий Иванович
Мать ребёнка: Евтушенко Елена Степановна
Рождение ребёнка
10.01.1906
Сын: Евтушенко Феодосий Иванович
Мать ребёнка: Евтушенко Елена Степановна
Рождение ребёнка
24.10.1909
Сын: Евтушенко Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Евтушенко Елена Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно