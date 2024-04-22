Евтушенко Федот Иванович
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Бракосочетание
29.10.1861
Рождение ребёнка
15.08.1862
Сын: Евтушенко Диомид Федотович
Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна
Рождение ребёнка
13.09.1864
Сын: Евтушенко Никита Федотович
Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна
Рождение ребёнка
17.09.1866
Сын: Евтушенко Евмений Федотович
Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна
Рождение ребёнка
31.12.1868
Дочь: Евтушенко Мелания Федотовна
Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна
Рождение ребёнка
18.09.1871
Дочь: Евтушенко Фекла Федотовна
Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна
Рождение ребёнка
17.10.1875
Дочь: Евтушенко Параскева Федотовна
Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна
Рождение ребёнка
04.12.1877
Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна
Рождение ребёнка
09.01.1880
Дочь: Евтушенко Домникия Федотовна
Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна
Рождение ребёнка
16.01.1882
Дочь: Евтушенко Ефросиния Федотовна
Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна
Смерть
Неизвестно