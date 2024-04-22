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Евтушенко Федот Иванович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
29.10.1861

Жена: Евтушенко Стефанида Диомидовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.08.1862

Сын: Евтушенко Диомид Федотович

Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1864

Сын: Евтушенко Никита Федотович

Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1866

Сын: Евтушенко Евмений Федотович

Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.12.1868

Дочь: Евтушенко Мелания Федотовна

Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1871

Дочь: Евтушенко Фекла Федотовна

Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1875

Дочь: Евтушенко Параскева Федотовна

Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.12.1877

Сын: Евтушенко Иван Федотович

Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1880

Дочь: Евтушенко Домникия Федотовна

Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1882

Дочь: Евтушенко Ефросиния Федотовна

Мать ребёнка: Евтушенко Стефанида Диомидовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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