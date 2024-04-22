Евтушенко Диомид Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвтушенко Диомид Федотович

Евтушенко Диомид Федотович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

15.08.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1862

Отец: Евтушенко Федот Иванович

Мать: Евтушенко Стефанида Диомидовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.04.1886

Сын: Евтушенко Семен Диомидович

Мать ребёнка: Евтушенко Дарья Дионисьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1887

Дочь: Евтушенко Анна Диомидовна

Мать ребёнка: Евтушенко Дарья Дионисьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1891

Сын: Евтушенко Федор Диомидович

Мать ребёнка: Евтушенко Дарья Дионисьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1895

Сын: Евтушенко Иван Диомидович

Мать ребёнка: Евтушенко Дарья Дионисьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.11.1897

Дочь: Евтушенко Феодора Диомидовна

Мать ребёнка: Евтушенко Дарья Дионисьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1902

Сын: Евтушенко Антоний Диомидович

Мать ребёнка: Евтушенко Дарья Дионисьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евтушенко Дарья Дионисьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close