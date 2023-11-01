Евтушенко (Бессараб) Стефанида Диомидовна
Место рождения
Дата рождения11.11.1840
Дата смерти01.04.1884
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1840
Бракосочетание
29.10.1861
Рождение ребёнка
15.08.1862
Сын: Евтушенко Диомид Федотович
Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1864
Сын: Евтушенко Никита Федотович
Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович
Рождение ребёнка
17.09.1866
Сын: Евтушенко Евмений Федотович
Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович
Рождение ребёнка
31.12.1868
Дочь: Евтушенко Мелания Федотовна
Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1871
Дочь: Евтушенко Фекла Федотовна
Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович
Рождение ребёнка
17.10.1875
Дочь: Евтушенко Параскева Федотовна
Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1877
Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович
Рождение ребёнка
09.01.1880
Дочь: Евтушенко Домникия Федотовна
Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1882
Дочь: Евтушенко Ефросиния Федотовна
Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович
Смерть
01.04.1884