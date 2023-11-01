Евтушенко (Бессараб) Стефанида Диомидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтушенко (Бессараб) Стефанида Диомидовна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

11.11.1840

Дата смерти

01.04.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1840

Отец: Бессараб Диомид Кириллович

Мать: Бессараб Зиновия Артемовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
29.10.1861

Муж: Евтушенко Федот Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.08.1862

Сын: Евтушенко Диомид Федотович

Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.09.1864

Сын: Евтушенко Никита Федотович

Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.09.1866

Сын: Евтушенко Евмений Федотович

Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.12.1868

Дочь: Евтушенко Мелания Федотовна

Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.09.1871

Дочь: Евтушенко Фекла Федотовна

Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.10.1875

Дочь: Евтушенко Параскева Федотовна

Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.12.1877

Сын: Евтушенко Иван Федотович

Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1880

Дочь: Евтушенко Домникия Федотовна

Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1882

Дочь: Евтушенко Ефросиния Федотовна

Отец ребёнка: Евтушенко Федот Иванович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
01.04.1884
Малая Кошелевка, Чернігівська область

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