Евтушенко Никита Федотович
Место рождения
Дата рождения13.09.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1864
Бракосочетание
13.01.1893
Рождение ребёнка
28.11.1893
Дочь: Евтушенко Мария Никитична
Мать ребёнка: Евтушенко Агрипина Прокофьевна
Рождение ребёнка
10.12.1895
Мать ребёнка: Евтушенко Агрипина Прокофьевна
Рождение ребёнка
09.06.1900
Дочь: Евтушенко Марфа Никитична
Мать ребёнка: Евтушенко Агрипина Прокофьевна
Смерть
Неизвестно