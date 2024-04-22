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Евтушенко Никита Федотович

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

13.09.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1864

Отец: Евтушенко Федот Иванович

Мать: Евтушенко Стефанида Диомидовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
13.01.1893

Жена: Евтушенко Агрипина Прокофьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.11.1893

Дочь: Евтушенко Мария Никитична

Мать ребёнка: Евтушенко Агрипина Прокофьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.12.1895

Сын: Евтушенко Мина Никитич

Мать ребёнка: Евтушенко Агрипина Прокофьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.06.1900

Дочь: Евтушенко Марфа Никитична

Мать ребёнка: Евтушенко Агрипина Прокофьевна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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