Евтушенко (Ковнер) Дарья Дионисьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтушенко (Ковнер) Дарья Дионисьевна

Место рождения

Малая Кошелевка, Чернігівська область

Дата рождения

15.03.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1863

Отец: Ковнер Дионисий Фомич

Мать: Ковнер Елисавета Ефимовна

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.04.1886

Сын: Евтушенко Семен Диомидович

Отец ребёнка: Евтушенко Диомид Федотович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.12.1887

Дочь: Евтушенко Анна Диомидовна

Отец ребёнка: Евтушенко Диомид Федотович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.02.1891

Сын: Евтушенко Федор Диомидович

Отец ребёнка: Евтушенко Диомид Федотович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.05.1895

Сын: Евтушенко Иван Диомидович

Отец ребёнка: Евтушенко Диомид Федотович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.11.1897

Дочь: Евтушенко Феодора Диомидовна

Отец ребёнка: Евтушенко Диомид Федотович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.01.1902

Сын: Евтушенко Антоний Диомидович

Отец ребёнка: Евтушенко Диомид Федотович

Малая Кошелевка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евтушенко Диомид Федотович

Смерть
Неизвестно
Малая Кошелевка, Чернігівська область
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