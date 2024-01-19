Евтушенко (Ковнер) Дарья Дионисьевна
Место рождения
Дата рождения15.03.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1863
Отец: Ковнер Дионисий Фомич
Рождение ребёнка
16.04.1886
Сын: Евтушенко Семен Диомидович
Отец ребёнка: Евтушенко Диомид Федотович
Рождение ребёнка
13.12.1887
Дочь: Евтушенко Анна Диомидовна
Отец ребёнка: Евтушенко Диомид Федотович
Рождение ребёнка
07.02.1891
Сын: Евтушенко Федор Диомидович
Отец ребёнка: Евтушенко Диомид Федотович
Рождение ребёнка
07.05.1895
Сын: Евтушенко Иван Диомидович
Отец ребёнка: Евтушенко Диомид Федотович
Рождение ребёнка
15.11.1897
Дочь: Евтушенко Феодора Диомидовна
Отец ребёнка: Евтушенко Диомид Федотович
Рождение ребёнка
16.01.1902
Сын: Евтушенко Антоний Диомидович
Отец ребёнка: Евтушенко Диомид Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно