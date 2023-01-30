Щекина (Кузнецова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекина (Кузнецова) Анна Петровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863 ст.

Отец: Кузнецов Петр

Мать: Кузнецова (Дружинина) Хiония Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щучкин Николай Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щекин Карп Михайлович

Рождение ребёнка
09.03.1882 ст.

Сын: Щучкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Щучкин Николай Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Сын: Щучкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Щучкин Николай Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Сын: Щекин Сергей Карпович

Отец ребёнка: Щекин Карп Михайлович

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: (Щучкина) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Щучкин Николай Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.10.1887 ст.

Сын: Щучкин Пантелеймон Николаевич

Отец ребёнка: Щучкин Николай Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Щучкин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Щучкин Николай Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1891 ст.

Дочь: Кизлер (Щучкина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Щучкин Николай Федорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Сын: Щекин Феодосий Карпович

Отец ребёнка: Щекин Карп Михайлович

Рождение ребёнка
03.09.1898 ст.

Сын: Щекин Михаил Карпович

Отец ребёнка: Щекин Карп Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.08.1907 ст.

Дочь: Щекина (Щекина) Вера Карповна

Отец ребёнка: Щекин Карп Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
крещение 05/08/1907
Смерть
Неизвестно

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