Щекина (Кузнецова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.03.1882 ст.
Сын: Щучкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Щучкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Сын: Щучкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Щучкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Отец ребёнка: Щекин Карп Михайлович
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: (Щучкина) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Щучкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
06.10.1887 ст.
Сын: Щучкин Пантелеймон Николаевич
Отец ребёнка: Щучкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1889 ст.
Отец ребёнка: Щучкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
14.10.1891 ст.
Дочь: Кизлер (Щучкина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Щучкин Николай Федорович
Рождение ребёнка
1897 ст.
Отец ребёнка: Щекин Карп Михайлович
Рождение ребёнка
03.09.1898 ст.
Отец ребёнка: Щекин Карп Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.1907 ст.
Дочь: Щекина (Щекина) Вера Карповна
Отец ребёнка: Щекин Карп Михайлович
крещение 05/08/1907
Смерть
Неизвестно