Щучкин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.03.1882 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1882 ст.
Отец: Щучкин Николай Федорович
Мать: Щекина Анна Петровна
Бракосочетание
01.07.1907 ст.
Жена: Щучкина Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
04.06.1908 ст.
Дочь: Башлавина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Щучкина Нина Дмитриевна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Паралич сердца