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Щучкин Николай Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

09.03.1882 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1882 ст.

Отец: Щучкин Николай Федорович

Мать: Щекина Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
01.07.1907 ст.

Жена: Щучкина Нина Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.06.1908 ст.

Дочь: Башлавина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Щучкина Нина Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1942
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Паралич сердца
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