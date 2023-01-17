Щучкина (Суконщикова) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩучкина (Суконщикова) Нина Дмитриевна

Щучкина (Суконщикова) Нина Дмитриевна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

02.12.1886 ст.

Дата смерти

14.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1886 ст.

Отец: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Мать: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
06.12.1886 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Антипьевская церковь 55, Вологда, Вологодская губерния
Бракосочетание
01.07.1907 ст.

Муж: Щучкин Николай Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.06.1908 ст.

Дочь: Башлавина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Щучкин Николай Николаевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
14.07.1961
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Гипертоническая болезнь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close