Щучкина (Суконщикова) Нина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1886 ст.
Дата смерти14.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1886 ст.
Крещение
06.12.1886 ст.
Антипьевская церковь 55, Вологда, Вологодская губерния
Бракосочетание
01.07.1907 ст.
Рождение ребёнка
04.06.1908 ст.
Дочь: Башлавина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Щучкин Николай Николаевич
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
14.07.1961
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Гипертоническая болезнь