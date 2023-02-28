Башлавина (Щучкина) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения04.06.1908 ст.
Дата смерти05.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1908 ст.
Отец: Щучкин Николай Николаевич
Мать: Щучкина Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.03.1936
Дочь: Иванова Наталия Викторовна
Отец ребёнка: Болгов Николай Ульянович
Развод
28.05.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
картограф
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.06.1991