Башлавина (Щучкина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлавина (Щучкина) Галина Николаевна

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

04.06.1908 ст.

Дата смерти

05.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1908 ст.

Отец: Щучкин Николай Николаевич

Мать: Щучкина Нина Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.03.1936

Дочь: Иванова Наталия Викторовна

Отец ребёнка: Болгов Николай Ульянович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
28.05.1941

Муж: Башлавин Виктор Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миленки Семён Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
картограф
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башлавин Виктор Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.06.1991
Москва, город федерального значения Москва
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