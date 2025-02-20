Башлавина (Щучкина) Галина Николаевна
женский, родилась 04.06.1908 ст., Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
умерла 05.06.1991, Москва, город федерального значения Москва
ОтецЩучкин Николай Николаевич09.03.1882 ст. г.р.
МатьЩучкина (Суконщикова) Нина Дмитриевна02.12.1886 ст. г.р.
Супруги
Башлавин Виктор Алексеевич1899 ст. г.р.
Миленки Семён ГригорьевичНеизвестно г.р.
Дети
Иванова (Башлавина) Наталия Викторовна21.03.1936 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1908 ст.
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1936
Дочь: Иванова (Башлавина) Наталия Викторовна
Отец ребёнка: Болгов Николай Ульянович
Развод
28.05.1941
Смерть
05.06.1991