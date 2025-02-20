Башлавина (Щучкина) Галина Николаевна 04.06.1908 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Башлавина (Щучкина) Галина Николаевна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 04.06.1908 ст., Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

умерла 05.06.1991, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Щучкин Николай Николаевич09.03.1882 ст. г.р.
Мать
Щучкина (Суконщикова) Нина Дмитриевна02.12.1886 ст. г.р.
Супруги
Башлавин Виктор Алексеевич1899 ст. г.р.
Миленки Семён ГригорьевичНеизвестно г.р.
Дети
Иванова (Башлавина) Наталия Викторовна21.03.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1908 ст.

Отец: Щучкин Николай Николаевич

Мать: Щучкина (Суконщикова) Нина Дмитриевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Работа или профессия
Неизвестно

картограф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миленки Семён Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башлавин Виктор Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
21.03.1936

Дочь: Иванова (Башлавина) Наталия Викторовна

Отец ребёнка: Болгов Николай Ульянович

Москва, город федерального значения Москва

Развод
28.05.1941

Муж: Башлавин Виктор Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
05.06.1991
Москва, город федерального значения Москва

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