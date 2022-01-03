Иванова (Башлавина) Наталия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Башлавина) Наталия Викторовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.03.1936

Дата смерти

03.01.2022

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1937 г.р.
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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1936

Отец: Болгов Николай Ульянович

Мать: Башлавина Галина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Олег Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Быков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Олег Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
03.01.2022
Москва, город федерального значения Москва
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