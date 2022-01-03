Иванова (Башлавина) Наталия Викторовна
Место рождения
Дата рождения21.03.1936
Дата смерти03.01.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1936
Рождение ребёнка
24.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Олег Александрович
Место жительства
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Быков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Быков ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2022