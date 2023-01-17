Болгов Николай Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1902 ст.
Отец: Болгов Ульян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болгова Неизвестно
Развод
Около 1935
Жена: Болгова Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1936
Дочь: Иванова Наталия Викторовна
Мать ребёнка: Башлавина Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Болгова Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно