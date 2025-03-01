Болгов Николай Ульянович 24.09.1902 — найти родственников по фамилии на Familio

Болгов Николай Ульянович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился 24.09.1902, Нижняя Любовша, Верховский муниципальный район, Орловская область

умер 1988, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Болгов УльянНеизвестно г.р.
Супруги
Болгова (Неизвестно) НеизвестноНеизвестно г.р.
Дети
Иванова (Башлавина) Наталия Викторовна21.03.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1902

Отец: Болгов Ульян

Мать: не указана

Нижняя Любовша, Верховский муниципальный район, Орловская область

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болгова (Неизвестно) Неизвестно

Рождение ребёнка
Вычислено 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болгова (Неизвестно) Неизвестно

Развод
Около 1935

Жена: Болгова (Неизвестно) Неизвестно

Рождение ребёнка
21.03.1936

Дочь: Иванова (Башлавина) Наталия Викторовна

Мать ребёнка: Башлавина (Щучкина) Галина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва

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