Болгов Николай Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолгов Николай Ульянович

Болгов Николай Ульянович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1902 ст.

Отец: Болгов Ульян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болгова Неизвестно

Развод
Около 1935

Жена: Болгова Неизвестно

Рождение ребёнка
21.03.1936

Дочь: Иванова Наталия Викторовна

Мать ребёнка: Башлавина Галина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болгова Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close