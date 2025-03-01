Болгов Николай Ульянович
мужской, родился 24.09.1902, Нижняя Любовша, Верховский муниципальный район, Орловская область
умер 1988, Москва, город федерального значения Москва
ОтецБолгов УльянНеизвестно г.р.
Супруги
Болгова (Неизвестно) НеизвестноНеизвестно г.р.
Дети
Иванова (Башлавина) Наталия Викторовна21.03.1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1902
Отец: Болгов Ульян
Мать: не указана
Нижняя Любовша, Верховский муниципальный район, Орловская область
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болгова (Неизвестно) Неизвестно
Развод
Около 1935
Рождение ребёнка
21.03.1936
Дочь: Иванова (Башлавина) Наталия Викторовна
Мать ребёнка: Башлавина (Щучкина) Галина Николаевна
Смерть
1988