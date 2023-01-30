Суконщикова (Субботина) Елизавета Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1865 и 1866 ст.
Дата смерти16.12.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Дочь: Щучкина (Суконщикова) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Сын: Суконщиков Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Сын: Суконщиков Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Дочь: Алексеева (Суконщикова) Капитолина Дмитриевна
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Сын: Суконщиков Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Дочь: Базыкина (Суконщикова) Нимфодора Дмитриевна
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Сын: Суконщиков Христофор Дмитриевич
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Дочь: Александрова (Суконщикова) Еликонида Дмитриевна
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Дочь: Харитонова (Суконщикова) Милица Дмитриевна
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич
Сын: Суконщиков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич