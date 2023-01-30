Суконщикова (Субботина) Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова (Субботина) Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Между 1865 и 1866 ст.

Дата смерти

16.12.1919

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1865 и 1866 ст.

Отец: Субботин Дмитрий Михайлович

Мать: Субботина (Щучкина) Александра Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
02.12.1886 ст.

Дочь: Щучкина (Суконщикова) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1887 ст.

Сын: Суконщиков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1889 ст.

Сын: Суконщиков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.09.1891 ст.

Дочь: Алексеева (Суконщикова) Капитолина Дмитриевна

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.07.1893 ст.

Сын: Суконщиков Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.01.1895 ст.

Дочь: Базыкина (Суконщикова) Нимфодора Дмитриевна

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1896 ст.

Сын: Суконщиков Христофор Дмитриевич

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.

Дочь: Александрова (Суконщикова) Еликонида Дмитриевна

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1899 ст.

Дочь: Харитонова (Суконщикова) Милица Дмитриевна

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
03.12.1902 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
16.12.1919

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