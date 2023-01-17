Харитонова (Суконщикова) Милица Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1899 ст.
Дата смерти09.03.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1899 ст.
Крещение
23.09.1899 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Церковь Андрея Первозванного 63, Вологда, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1922
Сын: Харитонов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Харитонов Павел Кузьмич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.1992