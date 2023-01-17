Харитонова (Суконщикова) Милица Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Суконщикова) Милица Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1899 ст.

Дата смерти

09.03.1992

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1899 ст.

Отец: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Мать: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Крещение
23.09.1899 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Церковь Андрея Первозванного 63, Вологда, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1922

Сын: Харитонов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Харитонов Павел Кузьмич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломунов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Павел Кузьмич

Смерть
09.03.1992
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