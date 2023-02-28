Субботин Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения05.02.1836 ст.
Дата смерти26.02.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1836 ст.
Крещение
05.02.1836 ст.
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866 ст.
Дочь: Суконщикова Елизавета Дмитриевна
Мать ребёнка: Субботина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Титова Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Субботина Александра Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1896 ст.
Причина смерти: разрыв сердца
Похороны
29.02.1896 ст.
На городском Введенском кладбище