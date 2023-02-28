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Субботин Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

05.02.1836 ст.

Дата смерти

26.02.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1836 ст.

Отец: Субботин Михайло Иванович

Мать: Субботина Любовь Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
05.02.1836 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866 ст.

Дочь: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Мать ребёнка: Субботина Александра Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Титова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Субботина Александра Федоровна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Александра Федоровна

Смерть
26.02.1896 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: разрыв сердца
Похороны
29.02.1896 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
На городском Введенском кладбище
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