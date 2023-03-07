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Суконщиков Дмитрий Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Между 1844 и 1845 ст.

Дата смерти

03.06.1916 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1814 г.р.

Мать

Вычислено 1820 г.р.

Жена

Вычислено 1855 г.р.
Между 1865 и 1866 г.р.

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1844 и 1845 ст.

Отец: Суконщиков Николай Михайлович

Мать: Суконщикова Аполлинария Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Дочь: ??? Дмитриевна

Мать ребёнка: Суконщикова Александра Алексеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1879 ст.

Дочь: Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1886 ст.

Дочь: Щучкина Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.12.1887 ст.

Сын: Суконщиков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1889 ст.

Сын: Суконщиков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.09.1891 ст.

Дочь: Алексеева Капитолина Дмитриевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.07.1893 ст.

Сын: Суконщиков Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.01.1895 ст.

Дочь: Базыкина Нимфодора Дмитриевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.09.1896 ст.

Сын: Суконщиков Христофор Дмитриевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.11.1897 ст.

Дочь: Александрова Еликонида Дмитриевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.09.1899 ст.

Дочь: Харитонова Милица Дмитриевна

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.12.1902 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Елизавета Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Мещанин/Купец/торговля мясом
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Александра Алексеевна

Смерть
03.06.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от старости | На фотографии дата смерти 3 июня, в церковной записи 4 июня Ф. 496 Оп. 60 Д. 23 счетчик 112, стр 60
Похороны
07.06.1916 ст.
Похоронен на Вологодском градском Введенском кладбище
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