Суконщиков Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1844 и 1845 ст.
Дата смерти03.06.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: ??? Дмитриевна
Мать ребёнка: Суконщикова Александра Алексеевна
Дочь: Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Щучкина Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна
Сын: Суконщиков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна
Сын: Суконщиков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна
Дочь: Алексеева Капитолина Дмитриевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна
Сын: Суконщиков Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна
Дочь: Базыкина Нимфодора Дмитриевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна
Сын: Суконщиков Христофор Дмитриевич
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна
Дочь: Александрова Еликонида Дмитриевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна
Дочь: Харитонова Милица Дмитриевна
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна
Сын: Суконщиков Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Суконщикова Елизавета Дмитриевна