Субботина (Щучкина) Александра Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.09.1845 ст.
Дата смерти21.03.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1845 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
09.09.1845 ст.
Крестные: Вологодский мещанский сын Николай Петрович Щучкин вологодская мещанская девица Олимпиада Ивановна Щучкина
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866 ст.
Дочь: Суконщикова (Субботина) Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Михайлович
Смерть
21.03.1916 ст.
Причина смерти: от грыжи
Похороны
24.03.1916 ст.
На городском Введенском кладбище