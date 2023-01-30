Субботина (Щучкина) Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Щучкина) Александра Федоровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

08.09.1845 ст.

Дата смерти

21.03.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1845 ст.

Отец: Щучкин Федор Иванович

Мать: Щучкина (Плотникова) Елизавета Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Дмитрий Михайлович

Крещение
09.09.1845 ст.
Крестные: Вологодский мещанский сын Николай Петрович Щучкин вологодская мещанская девица Олимпиада Ивановна Щучкина
Рождение ребёнка
Между 1865 и 1866 ст.

Дочь: Суконщикова (Субботина) Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Титова (Субботина) Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Субботин Дмитрий Михайлович

Смерть
21.03.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: от грыжи
Похороны
24.03.1916 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
На городском Введенском кладбище

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