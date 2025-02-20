Александрова (Суконщикова) Еликонида Дмитриевна
женский, родилась 10.11.1897 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умерла 1965
ОтецСуконщиков Дмитрий НиколаевичМежду 1844 и 1845 ст. г.р.
МатьСуконщикова (Субботина) Елизавета ДмитриевнаМежду 1865 и 1866 ст. г.р.
Супруги
Александров Виктор Александрович31.10.1894 ст. г.р.
Дети
Александров Борис Викторович18.08.1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1897 ст.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
13.11.1897 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1921
Сын: Александров Борис Викторович
Отец ребёнка: Александров Виктор Александрович
Смерть
1965