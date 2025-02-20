Александрова (Суконщикова) Еликонида Дмитриевна 10.11.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Александрова (Суконщикова) Еликонида Дмитриевна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 10.11.1897 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умерла 1965

Отец
Суконщиков Дмитрий НиколаевичМежду 1844 и 1845 ст. г.р.
Мать
Суконщикова (Субботина) Елизавета ДмитриевнаМежду 1865 и 1866 ст. г.р.
Супруги
Александров Виктор Александрович31.10.1894 ст. г.р.
Дети
Александров Борис Викторович18.08.1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1897 ст.

Отец: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Мать: Суконщикова (Субботина) Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Виктор Александрович

Крещение
13.11.1897 ст.

Восприемники: Любовь Дмитриевна Титова (Субботина)

Рождение ребёнка
18.08.1921

Сын: Александров Борис Викторович

Отец ребёнка: Александров Виктор Александрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
1965

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