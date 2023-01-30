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Суконщиков Николай Дмитриевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

25.10.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1889 ст.

Отец: Суконщиков Дмитрий Николаевич

Мать: Суконщикова (Субботина) Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
26.10.1889 ст.
Бракосочетание
13.07.1914 ст.

Жена: Суконщикова (Попова) Вера Константиновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Метрические книги г. Вологды за 1914 г. Т.3. (ГАВО. 496, оп.60, д.19). Отдельные выписки. Продолжение. № 1 . Антипинская градская ц., л.197 Ч.2. О браке -л.210об - №10. 13 июля венчаны студент СПб ун... Показать все
Смерть
Неизвестно

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