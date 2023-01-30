Суконщиков Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1889 ст.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
26.10.1889 ст.
Бракосочетание
13.07.1914 ст.
Метрические книги г. Вологды за 1914 г. Т.3. (ГАВО. 496, оп.60, д.19). Отдельные выписки. Продолжение. № 1 . Антипинская градская ц., л.197 Ч.2. О браке -л.210об - №10. 13 июля венчаны студент СПб ун... Показать все
Смерть
Неизвестно