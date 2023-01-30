Щучкин Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения04.04.1844 ст.
Дата смерти25.11.1892 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1844 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
09.04.1844 ст.
Крестные Купецкий сын Николай Абрамович Колобов мещанская дочь Надежда Александровна Плотникова Николаевской Глинковской церкви
Рождение ребёнка
09.03.1882 ст.
Сын: Щучкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Сын: Щучкин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: (Щучкина) Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
06.10.1887 ст.
Сын: Щучкин Пантелеймон Николаевич
Мать ребёнка: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
1889 ст.
Мать ребёнка: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна
Рождение ребёнка
14.10.1891 ст.
Дочь: Кизлер (Щучкина) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна
Смерть
25.11.1892 ст.
Из вологодских губернских ведомостей 1894 года: ВЫЗОВЪ. На основаніи прилож. къ ст. 1228 (примѣчанія I) Xг. 1 ч. св. за к и 1239 ст. того же тома (изд. 1887г.) Уѣздный Членъ Вологодскаго Окружнаго Суд... Показать все