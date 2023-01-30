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Щучкин Николай Федорович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

04.04.1844 ст.

Дата смерти

25.11.1892 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1844 ст.

Отец: Щучкин Федор Иванович

Мать: Щучкина (Плотникова) Елизавета Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
09.04.1844 ст.
Крестные Купецкий сын Николай Абрамович Колобов мещанская дочь Надежда Александровна Плотникова Николаевской Глинковской церкви
Рождение ребёнка
09.03.1882 ст.

Сын: Щучкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Сын: Щучкин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: (Щучкина) Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.10.1887 ст.

Сын: Щучкин Пантелеймон Николаевич

Мать ребёнка: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Щучкин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.10.1891 ст.

Дочь: Кизлер (Щучкина) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
25.11.1892 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Из вологодских губернских ведомостей 1894 года: ВЫЗОВЪ. На основаніи прилож. къ ст. 1228 (примѣчанія I) Xг. 1 ч. св. за к и 1239 ст. того же тома (изд. 1887г.) Уѣздный Членъ Вологодскаго Окружнаго Суд... Показать все

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