Щекин Феодосий Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩекин Феодосий Карпович

Щекин Феодосий Карпович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

25.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.05.1897 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение
1897 ст.

Отец: Щекин Карп Михайлович

Мать: Щекина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекин Леонид Феодосьевич

Мать ребёнка: Щекина ?

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
25.02.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: расстрел
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close