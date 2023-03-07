Щекин Феодосий Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897 ст.
Дата смерти25.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.05.1897 ст.
Рождение
1897 ст.
Отец: Щекин Карп Михайлович
Мать: Щекина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щекина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щекина ?
Смерть
25.02.1938
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: расстрел