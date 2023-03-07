Кузнецова (Дружинина) Хiония Петровна
Место рождения
Дата рождения06.04.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1838 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.
Дочь: Щекина Анна Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Петр
Смерть
Неизвестно