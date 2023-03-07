Кузнецова (Дружинина) Хiония Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Дружинина) Хiония Петровна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

06.04.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1838 ст.

Отец: Дружинин Петр Михайлович

Мать: Дружинина Мария Федоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.

Дочь: Щекина Анна Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Петр

Смерть
Неизвестно
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