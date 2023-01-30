Кузнецов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Николай Петрович
Мать ребёнка: Кузнецова (Дружинина) Хiония Петровна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.
Дочь: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна
Мать ребёнка: Кузнецова (Дружинина) Хiония Петровна
Смерть
Неизвестно