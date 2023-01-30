Кузнецов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Николай Петрович

Мать ребёнка: Кузнецова (Дружинина) Хiония Петровна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова (Дружинина) Хiония Петровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1863 ст.

Дочь: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна

Мать ребёнка: Кузнецова (Дружинина) Хiония Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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