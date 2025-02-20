Алексина (Кузнецова) Екатерина Петровна
женский, родилась Вычислено 1865 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умерла Неизвестно
ОтецКузнецов Петр ВасильевичВычислено 1836 ст. г.р.
МатьКузнецова (Дружинина) Хiония Петровна06.04.1838 ст. г.р.
Супруги
Алексин Александр ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Алексин Петр Александрович09.01.1888 ст. г.р.
Алексин Александр Александрович18.02.1889 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
До 1888 ст.
Рождение ребёнка
09.01.1888 ст.
Сын: Алексин Петр Александрович
Отец ребёнка: Алексин Александр Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1889
Сын: Алексин Александр Александрович
Отец ребёнка: Алексин Александр Иванович
Смерть
Неизвестно