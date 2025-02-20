Алексина (Кузнецова) Екатерина Петровна Вычислено 1865 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Алексина (Кузнецова) Екатерина Петровна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Вычислено 1865 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умерла Неизвестно

Отец
Кузнецов Петр ВасильевичВычислено 1836 ст. г.р.
Мать
Кузнецова (Дружинина) Хiония Петровна06.04.1838 ст. г.р.
Супруги
Алексин Александр ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Алексин Петр Александрович09.01.1888 ст. г.р.
Алексин Александр Александрович18.02.1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865 ст.

Отец: Кузнецов Петр Васильевич

Мать: Кузнецова (Дружинина) Хiония Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Бракосочетание
До 1888 ст.

Муж: Алексин Александр Иванович

Рождение ребёнка
09.01.1888 ст.

Сын: Алексин Петр Александрович

Отец ребёнка: Алексин Александр Иванович

Рождение ребёнка
18.02.1889

Сын: Алексин Александр Александрович

Отец ребёнка: Алексин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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