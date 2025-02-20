Дружинина (Стерлядкина) Мария Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дружинина (Стерлядкина) Мария Федоровна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Дружинин Петр Михайлович27.01.1808 ст. г.р.
Дети
(Дружинина) Юлия Петровна31.05.1835 ст. г.р.
(Дружинина) Елизавета Петровна03.09.1836 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1833 ст.

Муж: Дружинин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
31.05.1835 ст.

Дочь: (Дружинина) Юлия Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Петр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
03.09.1836 ст.

Дочь: (Дружинина) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Петр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
06.04.1838 ст.

Дочь: Кузнецова (Дружинина) Хiония Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Петр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
Неизвестно

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