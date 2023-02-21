Дружинина (Стерлядкина) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Стерлядкина) Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.05.1833 ст.

Муж: Дружинин Петр Михайлович

Рождение ребёнка
31.05.1835 ст.

Дочь: Юлия Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Петр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.09.1836 ст.

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Петр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.04.1838 ст.

Дочь: Кузнецова Хiония Петровна

Отец ребёнка: Дружинин Петр Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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