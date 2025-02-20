Дружинина (Стерлядкина) Мария Федоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Дружинин Петр Михайлович27.01.1808 ст. г.р.
Дети
(Дружинина) Юлия Петровна31.05.1835 ст. г.р.
(Дружинина) Елизавета Петровна03.09.1836 ст. г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1833 ст.
Рождение ребёнка
31.05.1835 ст.
Дочь: (Дружинина) Юлия Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
03.09.1836 ст.
Дочь: (Дружинина) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
06.04.1838 ст.
Дочь: Кузнецова (Дружинина) Хiония Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно