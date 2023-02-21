Дружинина (Стерлядкина) Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.05.1833 ст.
Рождение ребёнка
31.05.1835 ст.
Дочь: Юлия Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
03.09.1836 ст.
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Михайлович
Рождение ребёнка
06.04.1838 ст.
Дочь: Кузнецова Хiония Петровна
Отец ребёнка: Дружинин Петр Михайлович
Смерть
Неизвестно