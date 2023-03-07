Кизлер (Щучкина) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизлер (Щучкина) Анна Николаевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

14.10.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1891 ст.

Отец: Щучкин Николай Федорович

Мать: Щекина Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
17.10.1891 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
С 1910 по 1916 ст.

Муж: Кизлер Вольдемар Эммануилович

Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Кизлер Вера Вольдемаровна

Отец ребёнка: Кизлер Вольдемар Эммануилович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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