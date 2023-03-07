Кизлер (Щучкина) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1891 ст.
Отец: Щучкин Николай Федорович
Мать: Щекина Анна Петровна
Крещение
17.10.1891 ст.
Бракосочетание
С 1910 по 1916 ст.
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Кизлер Вера Вольдемаровна
Отец ребёнка: Кизлер Вольдемар Эммануилович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва