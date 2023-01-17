Кизлер Вольдемар Эммануилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кизлер Вольдемар Эммануилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1891 г.р.

Дети

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1910 по 1916 ст.

Жена: Кизлер Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1912 ст.

Дочь: Кизлер Вера Вольдемаровна

Мать ребёнка: Кизлер Анна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1937
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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