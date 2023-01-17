Кизлер Вольдемар Эммануилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888 ст.
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1910 по 1916 ст.
Жена: Кизлер Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1912 ст.
Дочь: Кизлер Вера Вольдемаровна
Мать ребёнка: Кизлер Анна Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1937
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область