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Щекин Михаил Карпович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

03.09.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1898 ст.

Отец: Щекин Карп Михайлович

Мать: Щекина Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
05.09.1898 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Церковь Андрея Первозванного 63, Вологда, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекина Дина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щекина Дина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щекина Мария Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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