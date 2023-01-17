Щекин Михаил Карпович
Место рождения
Дата рождения03.09.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1898 ст.
Отец: Щекин Карп Михайлович
Мать: Щекина Анна Петровна
Крещение
05.09.1898 ст.
Церковь Андрея Первозванного 63, Вологда, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щекина Дина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щекина Дина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щекина Мария Леонтьевна
Смерть
Неизвестно