Щучкин Пантелеймон Николаевич
мужской, родился 06.10.1887 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умер Неизвестно
МатьЩекина (Кузнецова) Анна ПетровнаМежду 1860 и 1861 ст. г.р.
ОтецЩучкин Николай Федорович04.04.1844 ст. г.р.
Супруги
Щучкина Анна СпиридоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Щекина (Щучкина) Нина ПантелеймоновнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1887 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щекина (Щучкина) Нина Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Щучкина Анна Спиридоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
08.10.1887 ст.
Смерть
Неизвестно