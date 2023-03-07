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Щучкин Пантелеймон Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

06.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1887 ст.

Отец: Щучкин Николай Федорович

Мать: Щекина Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Крещение
08.10.1887 ст.
Фрязиновская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Костромская фабрика «Ременная тесьма», техник-механик.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щучкина Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щекина Нина Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Щучкина Анна Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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