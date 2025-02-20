Щучкин Пантелеймон Николаевич 06.10.1887 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Щучкин Пантелеймон Николаевич

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился 06.10.1887 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умер Неизвестно

Мать
Щекина (Кузнецова) Анна ПетровнаМежду 1860 и 1861 ст. г.р.
Отец
Щучкин Николай Федорович04.04.1844 ст. г.р.
Супруги
Щучкина Анна СпиридоновнаНеизвестно г.р.
Дети
Щекина (Щучкина) Нина ПантелеймоновнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1887 ст.

Отец: Щучкин Николай Федорович

Мать: Щекина (Кузнецова) Анна Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щекина (Щучкина) Нина Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Щучкина Анна Спиридоновна

Работа или профессия
Неизвестно

Костромская фабрика «Ременная тесьма», техник-механик.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щучкина Анна Спиридоновна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Крещение
08.10.1887 ст.

Фрязиновская церковь

Смерть
Неизвестно

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