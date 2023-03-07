Щучкин Пантелеймон Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1887 ст.
Отец: Щучкин Николай Федорович
Мать: Щекина Анна Петровна
Крещение
08.10.1887 ст.
Фрязиновская церковь
Работа или профессия
Неизвестно
Костромская фабрика «Ременная тесьма», техник-механик.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щекина Нина Пантелеймоновна
Мать ребёнка: Щучкина Анна Спиридоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно