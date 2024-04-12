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Вознесенский Иван Николаевич

Место рождения

Троельга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1847

Дата смерти

23.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Вознесенский Николай Васильевич

Мать: Вознесеская Ульяна Андреевна

Троельга, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
27.08.1867

Жена: Вознесеская Евлампия Яковлевна

Рождение ребёнка
19.01.1868

Дочь: Федоровская Агния Ивановна

Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна

С. Старо-Бутырское, Барнаульский край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Вознесенский Алексей Иванович

Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Вознесенский Петр Иванович

Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Вознесенский Иван Иванович

Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна

Рождение ребёнка
27.09.1879

Дочь: Шаромова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Вознесенский Василий Иванович

Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Черепанова Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
23.01.1904
Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
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