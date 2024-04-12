Вознесенский Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти23.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
27.08.1867
Рождение ребёнка
19.01.1868
Дочь: Федоровская Агния Ивановна
Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна
С. Старо-Бутырское, Барнаульский край
Рождение ребёнка
1873
Сын: Вознесенский Алексей Иванович
Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Вознесенский Петр Иванович
Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Вознесенский Иван Иванович
Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна
Рождение ребёнка
27.09.1879
Дочь: Шаромова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Вознесенский Василий Иванович
Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Черепанова Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Вознесеская Евлампия Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.01.1904