Шаромова (Вознесенская) Людмила Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.09.1879
Дата смерти08.09.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1879
Бракосочетание
1897
Бракосочетание
1912
Рождение ребёнка
07.06.1913
Дочь: Маковка Ольга Афанасьевна
Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Шаромов Евгений Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шаромов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Шаромов Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.09.1933
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Туберкулез легких