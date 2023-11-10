Шаромова (Вознесенская) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаромова (Вознесенская) Людмила Ивановна

Место рождения

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

27.09.1879

Дата смерти

08.09.1933

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1879

Отец: Вознесенский Иван Николаевич

Мать: Вознесеская Евлампия Яковлевна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1897

Муж: Мельчаков Иван Александрович

Бракосочетание
1912

Муж: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.06.1913

Дочь: Маковка Ольга Афанасьевна

Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шаромов Евгений Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Шаромов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1919

Сын: Шаромов Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Шаромов/ Шеромов Афанасий Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
08.09.1933
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Причина смерти: Туберкулез легких
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