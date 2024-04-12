Вознесеская (Кайдалова) Евлампия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесеская (Кайдалова) Евлампия Яковлевна

Место рождения

Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

12.10.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1848 ст.

Отец: Кайдалов Яков Александрович

Мать: Кайдалова Александра Прокопьевна

Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
27.08.1867

Муж: Вознесенский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
19.01.1868

Дочь: Федоровская Агния Ивановна

Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич

С. Старо-Бутырское, Барнаульский край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Вознесенский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Вознесенский Петр Иванович

Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Вознесенский Иван Иванович

Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич

Рождение ребёнка
27.09.1879

Дочь: Шаромова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1882

Сын: Вознесенский Василий Иванович

Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Черепанова Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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