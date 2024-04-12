Вознесеская (Кайдалова) Евлампия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения12.10.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1848 ст.
Бракосочетание
27.08.1867
Рождение ребёнка
19.01.1868
Дочь: Федоровская Агния Ивановна
Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич
С. Старо-Бутырское, Барнаульский край
Рождение ребёнка
1873
Сын: Вознесенский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Вознесенский Петр Иванович
Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Вознесенский Иван Иванович
Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
27.09.1879
Дочь: Шаромова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Вознесенский Василий Иванович
Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Черепанова Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Вознесенский Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно