Кайдалов Яков Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти27.03.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Куклина Анфиса Яковлевна
Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Попова Нимфодора Яковлевна
Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
12.10.1848 ст.
Дочь: Вознесеская Евлампия Яковлевна
Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна
Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прошина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сиротинская Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кайдалов Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Машинская Агриппина Яковлевна
Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
27.03.1885