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Кайдалов Яков Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

27.03.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Кайдалов Александр Яковлевич

Мать: Кайдалова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Куклина Анфиса Яковлевна

Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Попова Нимфодора Яковлевна

Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
12.10.1848 ст.

Дочь: Вознесеская Евлампия Яковлевна

Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна

Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прошина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сиротинская Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кайдалов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Машинская Агриппина Яковлевна

Мать ребёнка: Кайдалова Александра Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайдалова Александра Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
27.03.1885
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