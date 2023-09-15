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Кайдалов Василий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

21.06.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Кайдалов Яков Александрович

Мать: Кайдалова Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кайдалов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кайдалов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кайдалов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кайдалов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кайдалов Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна

Зеледеево, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.05.1908

Дочь: Коновалова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кайдалов Иннокентий Васильевич

Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайдалова Прасковья Васильевна

Смерть
21.06.1911
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