Кайдалов Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти21.06.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кайдалов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кайдалов Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кайдалов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кайдалов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кайдалов Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна
Зеледеево, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.05.1908
Дочь: Коновалова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кайдалов Иннокентий Васильевич
Мать ребёнка: Кайдалова Прасковья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1911