Кайдалова (Заводовская) Александра Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайдалова (Заводовская) Александра Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

26.08.1897

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Заводовский Прокопий Петрович

Мать: Заводовская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Куклина Анфиса Яковлевна

Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Попова Нимфодора Яковлевна

Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович

Рождение ребёнка
12.10.1848 ст.

Дочь: Вознесеская Евлампия Яковлевна

Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович

Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прошина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Сиротинская Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Кайдалов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Машинская Агриппина Яковлевна

Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайдалов Яков Александрович

Смерть
26.08.1897
Причина смерти: От старости
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