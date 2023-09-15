Кайдалова (Заводовская) Александра Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти26.08.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Куклина Анфиса Яковлевна
Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Попова Нимфодора Яковлевна
Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович
Рождение ребёнка
12.10.1848 ст.
Дочь: Вознесеская Евлампия Яковлевна
Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович
Средний Васюган, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прошина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Сиротинская Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кайдалов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Машинская Агриппина Яковлевна
Отец ребёнка: Кайдалов Яков Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1897
Причина смерти: От старости