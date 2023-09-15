Заводовская Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1796
Сын: Заводовский Семен Прокопьевич
Отец ребёнка: Заводовский Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Синклитикия Прокопьевна
Отец ребёнка: Заводовский Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Заводовский Антоний Прокопьевич
Отец ребёнка: Заводовский Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Кайдалова Александра Прокопьевна
Отец ребёнка: Заводовский Прокопий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заводовский Петр Прокопьевич
Отец ребёнка: Заводовский Прокопий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно