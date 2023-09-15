Заводовская Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводовская Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Заводовский Семен Прокопьевич

Отец ребёнка: Заводовский Прокопий Петрович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Синклитикия Прокопьевна

Отец ребёнка: Заводовский Прокопий Петрович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Заводовский Антоний Прокопьевич

Отец ребёнка: Заводовский Прокопий Петрович

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Кайдалова Александра Прокопьевна

Отец ребёнка: Заводовский Прокопий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заводовский Петр Прокопьевич

Отец ребёнка: Заводовский Прокопий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заводовский Прокопий Петрович

Смерть
Неизвестно
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