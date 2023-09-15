Заводовский Прокопий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Заводовский Петр Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1796
Сын: Заводовский Семен Прокопьевич
Мать ребёнка: Заводовская Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Синклитикия Прокопьевна
Мать ребёнка: Заводовская Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1804
Сын: Заводовский Антоний Прокопьевич
Мать ребёнка: Заводовская Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Кайдалова Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Заводовская Дарья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заводовский Петр Прокопьевич
Мать ребёнка: Заводовская Дарья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
Неизвестно