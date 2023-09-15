Заводовский Прокопий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводовский Прокопий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Заводовский Петр Андреевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1796

Сын: Заводовский Семен Прокопьевич

Мать ребёнка: Заводовская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Синклитикия Прокопьевна

Мать ребёнка: Заводовская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Заводовский Антоний Прокопьевич

Мать ребёнка: Заводовская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Кайдалова Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Заводовская Дарья Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заводовский Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Заводовская Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заводовская Дарья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
Неизвестно
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