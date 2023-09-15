Кайдалова Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кайдалов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кайдалов Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кайдалов Павел Васильевич
Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кайдалов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Кайдалов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич
Зеледеево, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.05.1908
Дочь: Коновалова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кайдалов Иннокентий Васильевич
Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1948