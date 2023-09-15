Кайдалова Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайдалова Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1948

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кайдалов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кайдалов Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Кайдалов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Кайдалов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1906

Сын: Кайдалов Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич

Зеледеево, Юргинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.05.1908

Дочь: Коновалова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Кайдалов Иннокентий Васильевич

Отец ребёнка: Кайдалов Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайдалов Василий Яковлевич

Смерть
1948
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