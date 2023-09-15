Коновалова (Кайдалова) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1908
Дата смерти07.04.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1908
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Рогозникова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Коновалов Ефим
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Телепова Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Коновалов Ефим
Рождение ребёнка
24.12.1929
Дочь: Сидоренко Венера Ефимовна
Отец ребёнка: Коновалов Ефим
Рождение ребёнка
07.12.1934
Дочь: Муза Ефимовна
Отец ребёнка: Коновалов Ефим
Рождение ребёнка
04.06.1936
Дочь: Сартов Тамара
Отец ребёнка: Коновалов Ефим
Смерть
07.04.1985