Коновалова (Кайдалова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Кайдалова) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1908

Дата смерти

07.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1908

Отец: Кайдалов Василий Яковлевич

Мать: Кайдалова Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Рогозникова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Коновалов Ефим

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Телепова Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Коновалов Ефим

Рождение ребёнка
24.12.1929

Дочь: Сидоренко Венера Ефимовна

Отец ребёнка: Коновалов Ефим

Рождение ребёнка
07.12.1934

Дочь: Муза Ефимовна

Отец ребёнка: Коновалов Ефим

Рождение ребёнка
04.06.1936

Дочь: Сартов Тамара

Отец ребёнка: Коновалов Ефим

Смерть
07.04.1985
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