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Вознесенский Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Вознесенский Иван Николаевич

Мать: Вознесеская Евлампия Яковлевна

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Вознесенская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Вознесенский Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Вознесенская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Вознесенская Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Вознесенская Елизавета Ивановна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Вознесенская Елизавета Ивановна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.02.1913

Сын: Вознесенский Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Вознесенская Елизавета Ивановна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вознесенская Елизавета Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
1919
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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