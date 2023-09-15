Вознесенский Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Вознесенская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Вознесенский Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Вознесенская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Вознесенская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Вознесенская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Вознесенская Елизавета Ивановна
Рождение ребёнка
14.02.1913
Сын: Вознесенский Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Вознесенская Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник
Смерть
1919
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край