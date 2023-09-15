Вознесенская Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Зоя Алексеевна
Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Вознесенский Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1913
Сын: Вознесенский Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1919