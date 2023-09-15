Вознесенская Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесенская Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1919

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Зоя Алексеевна

Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Вознесенский Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
14.02.1913

Сын: Вознесенский Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Вознесенский Алексей Иванович

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вознесенский Алексей Иванович

Смерть
1919
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