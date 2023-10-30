Вознесенский Владимир Алексеевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1913
Дата смерти15.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1913
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Вознесенская Клавдия
Рождение ребёнка
19.08.1947
Сын: Вознесенский Александр Владимирович
Мать ребёнка: Вознесенская Клавдия
Чертково Ростовской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вознесенская Клавдия
г. Азов
Смерть
15.05.1985
Отрадное Воронежской обл