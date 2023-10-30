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Вознесенский Владимир Алексеевич

Место рождения

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

14.02.1913

Дата смерти

15.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1913

Отец: Вознесенский Алексей Иванович

Мать: Вознесенская Елизавета Ивановна

Волчно-Бурлинское, Крутихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1942

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Вознесенская Клавдия

Рождение ребёнка
19.08.1947

Сын: Вознесенский Александр Владимирович

Мать ребёнка: Вознесенская Клавдия

Чертково Ростовской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вознесенская Клавдия

г. Азов
Смерть
15.05.1985
Отрадное Воронежской обл
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